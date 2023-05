(ÖZEL) Bülent Korkmaz: `Sabır acıdır ama yemesi tatlıdır´ı yaşadık

Ben olurum veya olmam ama Rizespor inşallah Süper Lig´de devamlı olur

Spor Toto 1´inci Lig´i 2'nci sırada tamamlayarak 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig´e yükselen Çaykur Rizespor´da teknik direktör Bülent Korkmaz, "Ben düştüğü zaman da takımla devam edeceğimi ve Süper Lig´e çıkaracağımı söylemiştim. Çok şükür dediğimiz oldu ve şimdi Süper Lig'deyiz. Güzel bir söz var, `sabır acıdır ama yemesi tatlıdır.´ Biz bunu yaşadık. Son maçımız bile çok sıkıntılı geçti. Sonunda takım olarak, bir bütün olarak, şehir olarak başardık" dedi.

Spor Toto 1´inci Lig´i 68 puanla 2´nci sırada tamlayarak, 1 yıllık ara sonrası Süper Lig´e doğrudan adını yazdıran Çaykur Rizespor´un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Mehmet Cengiz Tesisleri´nde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Sözleşmesinin bittiğini söyleyen Korkmaz, "Benim hedefim, ben buraya gelirken son 10 hafta kala, `bir inanılmazı yaparız´ diye geldik. Ama olmadı. Bu süreçte de neyin olması neyin olmaması gerektiğin öğrendik. Bizim düşündüğümüz şekilde başlarsak biteceğini düşündük. Düşmemizin birçok nedeni var; ne kadar yetenekli oyuncunuz olursa olsun, aile olmadan hiç bir şey olmuyor. Geçen sene bu ortam oluşmadı. Yapabilirdik ama takımı geç devralmamız, bazı şeyleri sonradan fark etmememiz ve o süreci uygulayamamamız bizi bu durumlar getirmişti. Benim de kontratım bitti. Ben olurum veya olmam ama Rizespor Süper Lig´de inşallah devamlı olur. Benim tavsiyem; neyin yanlış yapıldığını geçmişten örnek alarak, doğruların uygulanmasıdır. Benim anlaşmamda 'düşerse devam etmek' vardı. Biz düşer demedik ama yüzdeye vurduğumuzda düşmesi çok yüksek ihtimal olan bir takımdı. Bunu Karabük´te büyük bir başarı ile yaptık ama olmadı. Ben düştüğü zaman da takımla devam edeceğimi ve Süper Lig´e çıkaracağımı söylemiştim. Çok şükür bizim dediğimiz şekilde oldu ve şimdi Süper Lig´deyiz" diye konuştu.

`SABIR ACIDIR AMA YEMESİ TATLIDIR´ BİZ BUNU YAŞADIK

Sezon başında hedeflerinin Süper Lig olduğunu kaydeden Korkmaz, "1´inci Lig'in çok zor olduğunu biliyordum. Yaşayarak da öğrendim. Mücadelesi üst seviyelerde olan bir lig, ama doğru teknik, transfer planlaması ve kulübün kurumsal yapısı olduğundan ben bu başarının olacağını düşünüyordum. Sezona İbrahim başkanla beraber Süper Lig´e çıkma hedefi ile başlamıştık. Bunun nasıl olacağını belirledik. Bir aile ortamı olmadan bu işin olmayacağını, o ailenin bir parçası olanlarla devam edip, bunu hissetmeyenlerle yollarımızı ayırdık. Bu yönde de çok doğru bir karar verdik. Sıkıntı anları olan çok zor süreçti. Bu anları kendi lehimize çevirmeyi becerebildik. Tabi hiçbir başarı hikayesi kolay olmuyor. Her maçın bir hikayesi var. Önemli olan sonunu iyi bitirebilmekti. Güzel bir söz olan, `sabır acıdır ama yemesi tatlıdır'ı yaşadık. Son maçımız bile çok sıkıntılı geçti. Sonunda takım olarak, bir bütün olarak, şehir olarak başardık" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bülent Korkmaz açıklamalarDHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

