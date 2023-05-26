RTEÜ'lü yabancı öğrenciler en iyi çayı demlemek için yarıştı



Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Çay Çarşısı'nda organize edilen 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliklerinde düzenlenen 'Çay Demleme Yarışması'nda hünerlerini sergiledi.

Kentte, 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri kapsamında Çay Çarşısı'nda kurulan stantlarda, Çayeli kuru fasulyesi, Laz böreği, Pepeçura tatlısının yanı sıra birçok yöreye özgü coğrafi işaretli lezzetler tanıtıldı. Deprem bölgesi illerine ait yemeklerin de sergilendiği etkinliklerde 'Çay Demleme Yarışması' düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, çay demleyip hünerlerini sergiledi. Demlenen çaylar, sunum, görüntü ve tat kategorilerinde jüri üyeleri tarafından puanlandırıldı. Yarışmada Ganalı Tıp Fakültesi öğrencisi Abullaı Yahaya'nın içi çay bardağı dolu tepsiyi 360 derece döndürmesi ilgi çekti. Tüm kategorilerde yüksek puan alan RTEÜ Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Irak uyruklu Marwah Kuhudhur, birinci olurken, dereceye giren diğer öğrenciler de çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

'ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM OLDU'

Yarışmanın birincisi olan Iraklı Marwah Kuhudhur, "Çok güzel bir yarışma oldu. Biraz heyecanlandım ama benim için çok güzel bir deneyim oldu. Bizim ülkemizle burada çay demleme açısından çok büyük bir fark yok ama biz biraz daha kokulu çayları seviyoruz" diye konuştu.

'RİZE ÇAYININ BİR RUHU VAR'

Yarışmada üçüncü olan Maliye son sınıf öğrencisi Hasan Errawi ise "Daha önce Rize'de birkaç çay ocağında çalıştım. Çalışırken bazı önemli şeyleri öğrendim. Rize çayı, diğer ülkelerden farklı demleniyor. Rize çayının tadı ve ruhu var. Rize çayı demlendiği zaman demleyenin mutlu, huzurlu olduğunu hissettiriyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-05-26 12:34:54



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