Rizespor 'Süper Lig'e Merhaba' töreni ile kupasını aldı



Mehmet Can PEÇE / RİZE, (DHA) Süper Lig´e yükselen Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Süper Lig´e Merhaba Kutlama töreni ile ikincilik kupasını kaldırdı. Spor Toto 1´inci Lig´in 2´ncilik kupasını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi´nin elinden alan yeşil-mavili ekip ve taraftar büyük coşku yaşadı.

Spor Toto Süper Lig´e ikinci olarak yükselen Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu´nda gerçekleşen törenle Süper Lig´e merhaba dedi. Stadı dolduran binlerce taraftar meşaleler, havai fişekler ve tezahüratlaralar eşliğinde kutlamalara katıldı. Yeşil-mavili ekip, ikincilik kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi´nin elinden aldı.

Törende konuşan Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut hedeflerine adım adım ulaştıklarını söyleyerek, "Yağmur çamur demeden sezon başından bugüne birlikte yürüdüğümüz taraftarımıza, teknik ekip ve futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Zor bir mücadele verdik. Bu mücadeleyi verirken dürüst, ilkeli ve sportmence davranmak vazgeçilmezimiz oldu. Bu ilkelerden hiç kopmadık, hiç kopmayacağız. Gelen eleştirilere açık olduk. Rizeliler ile bir bütün olarak bu zorlu yolu birlikte aştık. Bizim en büyük değerimiz taraftarımız ve Rize halkı. Rizespor'da alınan görevin büyük bir sorumluluk olduğunu unutmadan çalışmaya devam ediyoruz. Rizespor'a hizmet etmenin onuru ve gururu tarif edilemez" diye konuştu.

Süper Lig´e yükselen Rizespor´u tebrik eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Süper Lig'e yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rizespor başkanımızı, yönetim kurulu üyelerini, teknik ekip ve futbolcuları tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Süper Lig'e renk katar, güzellik getirirsiniz" dedi.

"RİZESPOR LAYIK OLDUĞU SÜPER LİG´DE UZUN VADELİ KALIR"

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Mutluyuz. Bu şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük kariyerimde ilk defa 1´inci ligde çalıştım ve şampiyonlukla tanıştım. Bu benim için ayrı bir sezon oldu. Bugün çok mutluyuz. Onun gururunu ve keyfini yaşıyoruz. Rizespor layık olduğu Süper Lig´de uzun vadeli kalır. Bu ligi görmeden tekrar yoluna devam eder" diye konuştu.

"HAYALERİMİN ZİRVESİNİ YAŞIYORUM"

Takım kaptanı Emirhan Topçu ise, "Bir sezon boyunca bugünü bekledik. İnandık ve başardık. Gelecek sezon istediğimiz başarıyı inşallah Süper Lig´de elde ederiz. Çok mutluyuz. Bugün sadece eğleneceğiz. Benim hayalim bu takımda oynamaktı. Bu takımda kaptan olarak oynayıp, şampiyon olduk. Ben hayallerimin zirvesini yaşıyorum, şu anda söyleyecek çok bir şey yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kutlamalardan detaylar

Taraftarlardan detaylar

Oyuncuların gelişinden detaylar

- TFF Başkanı´nın kupayı vermesi

Futbolcuların kupayı kaldırması

Kupanın taraflarla buluşması

DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-05-27 23:02:01



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