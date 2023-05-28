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Üreticiler, çay alım yerinde sandık başına gitti

DHA

Üreticiler, çay alım yerinde sandık başına gitti


Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE´de çay toplamaya bir günlük ara veren üreticiler, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında çay alım yerinde kurulan sandıklarda oyunu kullandı. Oğlu ve bir vatandaşın yardımıyla sandık başına gelen Fatma Kaya (93) da oyunu çay alım yerinde kurulan sandığa kendi elleriyle attı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylaması nedeniyle, devlet ve özel sektör çay alım kampanyasına da bir günlük ara verildi. Çay hasadı için memleketlerine gelen üreticilerin bir kısmı seçmen kayıtlarının bulunduğu bölgelere giderken, çay alım yerlerinde de oy sandığı kuruldu. Çay üreticileri, Artvin´in Hopa ilçesindeki bir çay fabrikasında, Rize´de ise 50 çay alım yerinde sandık başına giderek, oyunu kullandı.
Rize'nin Dağsu Mahallesi'nde yaşayan Fatma Kaya, çay alım yerinde kurulan sandıkta oyunu kullandı. Oğlu ve bir vatandaşın yardımıyla sandık başına gelen Kaya, kendi elleri ile zarfı sandığa attı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-05-28 12:49:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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