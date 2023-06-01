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Rize'de 'keşan'lı defile

DHA

Rize'de 'keşan'lı defile


Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE'de modacı Hacere Orhan tarafından tasarlanan keşan konseptli defile, mankenler tarafından Çay Çarşısı'nda tanıtıldı.
Moda tasarımcısı Rizeli Hacere Orhan, annesinden anı kalan ve Karadeniz kültürünün sembollerinden `keşan'ı elbiselere uyarladı. Abiye, takım elbise, şemsiye ve çantalarla buluşturulan keşan konseptli kıyafetler, mankenler tarafından Çay Çarşısı'nda düzenlenen defileyle tanıtıldı. 16'sı kadın, 20 mankenin podyumda tanıttığı kıyafetler, izleyiciler tarafından dikkatle incelendi.
Keşan kültürünü gelecek nesillere aktarmak istediğini söyleyen Hacere Orhan, "Kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürümüzü yeni neslimize sevdirip, kullanmalarını amaçladık. 580 yıllık hayatı olan örtümüzü her nesille, yabancı şehirlere ve ülkelere getirmenin gayreti içinde yaklaşık 6 yıldır fiilen üniversite olarak da bir çalışma yaptık. Anladık ki yeni nesil artık bunu kullanmıyor ama geçmişteki ninelerimiz keşana tutku ile bağlıydı. Analarımızın başına taktığı başörtüyü yıllar sonra geçmişin ihtiyacı geleceğin ilham kaynağı konseptin de yeniden gündeme getirmek istedik. Erkeklerin ceplerinde bir mendil, kadınların sırtlarında bir çanta, omuzlarında da şal olan keşanı yaşatmaya çalıştık" dedi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-06-01 12:55:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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