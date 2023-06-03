İlkel teleferikte mahsur kalan kadın kurtarıldı

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Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)RİZE´de gübre taşımak için bindiği ilkel teleferikte çelik halatın bağlı bulunduğu noktadan çıkmasıyla 175 metre yükseklikte mahsur kalan Songül Azaklı, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün merkeze bağlı Balıkçılar köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Songül Azaklı, bahçeye gübre taşımak için 300 metre uzunluğundaki ilkel teleferik sepetine bindi. Çelik halat, bağlı bulunduğu noktadan çıkınca Azaklı, duran teleferik sepetinde mahsur kaldı. Yamaçtan 175 metre yükseklikte asılı kalan kadını görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan ekipler, köylülerin de desteğiyle teli kademeli olarak gevşetip, yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu mahsur kalan kadın kurtardı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-06-03 11:49:34



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