Üniversite öğrencileri, denizden 150 kilo çöp çıkardı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!



Mehmet Can PEÇE/İYİDERE (Rize), (DHA)RİZE´nin İyidere ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğretim üyeleri ile öğrenciler, plajda kıyı ve su altı temizliği yaptı. Dalgıç kıyafetleriyle denize dalan öğrenciler, 150 kilo çöp çıkardı.

RTEÜ Su ürünleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Su altı Teknolojisi Bölümü öğrencileri ile öğretim görevlileri, İyidere ilçesindeki Sarayköy Plajı'nda, 8 Haziran Dünya Denizler ve Okyanuslar Günü kapsamında çöp toplama etkinliği düzenledi. Dalgıç kıyafeti giyen öğrenciler, su altından plastik manken, otomobil lastiği, kopmuş ağlar ve çok sayıda plastik atık çıkardı. Etkinlikte toplanıp poşetlenen çöpler, belediye ekiplerine teslim edildi.

'PLASTİK AZALTMAYA GİTMEMİZ LAZIM'

Plastik çöpler ve çevresel etkileri ile ilgili farkındalık yaratma amaçlanan etkinlikte, RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, "Bugün burada yaklaşık 150 kilograma kadar çöp topladık. Günlük hayatta kullandığımız her plastiğe burada rastlamak mümkün, burada plastikleri en iyi şekilde bertaraf etmemizin bir göstergesidir. Bu plastikler, kıyı ve deniz ara yüzünde sürekli gidip gelerek parçalanıyorlar. Mikro ve nanoplastiğe dönüşüyorlar. Mücadele konusunda ise plastik azaltma yoluna gitmemiz lazım. Bireyselde başlayan bir süreç ama uluslararası tehditlerle denizler giren miktarın kısa süre azaltılması gerekmektedir" dedi.'

HASTALIKLARA YOL AÇIYOR'

Plastiklerin insan vücudunda oluşturduğu zararları anlatan RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da "Yakın zamandaki zarar araştırmalarının bulguları bizde kaygı yaratacak ölçüde, örneğin kanseri tetikleyebiliyor. Kadınların doğurganlıkları ve hormonal bozukluklar gösterip, bağışıklık sistemimizi baskıladığı belirtiliyor. Plastiklerin üzerindeki kimyasal yapılar östrojen hormonunu taklit edebiliyor. Bu da hormonal dengenin bozulmasına neden olabiliyor. Tam adını koyup isimlendiremediğimiz hastalıklara yol açabiliyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-06-08 16:37:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.