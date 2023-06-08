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Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)- Spor Toto 1´inci Lig´i ikinci olarak tamamlayıp, doğrudan Süper Lig´e yükselen Çaykur Rizespor´da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi.

Çaykur Rizespor'un resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, " Yapılan açıklamada, "21 Şubat 2022´den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PECE

2023-06-08 20:39:30



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