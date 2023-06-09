Ot toplamaya gittiği dere kenarında kayboldu

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Mehmet Can PEÇE/İKİZDERE (Rize),(DHA)-RİZE'nin İkizdere ilçesinde ot toplamak için dere kenarına gidip, geri dönmeyen Hatice Tekin (45) için arama çalışması başlatıldı.

Ilıca köyünde dün öğle saatlerinde ot toplamak için dere kenarına giden Hatice Tekin, geri dönmedi. Bunun üzerine Tekin ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, İkizdere Arama-Kurtarma (İDAK) ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Dere kenarında Tekin'e ait başörtüsü bulundu. Tekin´in dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, bu alanda aramalarını yoğunlaştırdı.

İstanbul'dan bağbahçe işleri için köyüne geldiği belirtilen 5 çocuk annesi Hatice Tekin için çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-06-09 14:21:32



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