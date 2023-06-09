Rizespor, İlhan Palut ile anlaştı

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Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırmasının ardından İlhan Palut ile anlaşmaya vardı.

Spor Toto 1´inci Lig´i ikinci olarak tamamlayıp, Süper Lig´e yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolları ayırmasının ardından geçen sezon Konyaspor´u çalıştıran İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya vardı. Yeşil-mavili kulüpten anlaşmaya dair resmi açıklama yapılması bekleniyor. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-06-09 14:54:53



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