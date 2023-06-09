Rizespor, İlhan Palut ile prensip anlaşmasına vardı

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Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçtiğimiz sezon Konyaspor'u çalıştıran İlhan Palut'u getirdi. Yeşil-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor´umuz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya varmıştır.Deneyimli teknik direktör ilhan Palut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini Yeşil-Mavi renklerimize bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. Yeni teknik direktörümüz İlhan Palut'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Deneyimli teknik direktör ile ilerleyen günlerde Rize'de imza töreni yapılması bekleniyor.

DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-06-09 20:33:39



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