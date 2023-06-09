Ot toplamaya gittiği dere kenarında ölü bulundu (2)

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ÖLÜ BULUNDU

Rize'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Hatice Tekin, kaybolduğu noktaya 18 kilometre uzaklıktaki dere kenarında AFAD ve jandarma ekiplerince ölü bulundu. Savcılık incelemesi sonrası Tekin'in cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırılırken, ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği belirtildi. (DHA)Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-06-09 23:01:33



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