Kaybolduktan sonra dere kenarında cesedi bulunan kadın, akıntıya kapılmış



Mehmet Can PEÇE/İKİZDERE (Rize), (DHA)RİZE'nin İkizdere ilçesinde ot toplamak için gittiği dere kenarında kaybolup, bir gün sonra cansız bedeni bulunan Hatice Tekin´in (45), sıcaktan bunalıp, serinlemek için ayaklarını soktuğu suda akıntıya kapıldığı ortaya çıktı.

İkizdere ilçesi Ilıca köyünde 8 Haziran günü ot toplamak için dere kenarına giden Hatice Tekin geri dönmeyince, ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, İkizdere Arama-Kurtarma (İDAK) ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Dere kenarında Tekin'e ait başörtü ve ayakkabı bulundu. Tekin´in dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, bu alanda aramalarını yoğunlaştırdı. Aramaların ikinci gününde Tekin, kaybolduğu noktaya 18 kilometre uzaklıktaki dere kenarında ölü bulundu.

Savcılık incelemesi sonrası Hatice Tekin'in cansız bedeni, adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ön otopsisinde herhangi darp bulgusuna rastlanılmayan kadının, serinlemek için ayaklarını soktuğu suda akıntıya kapıldığı belirlendi.

Otopsisi sonrası ailesi tarafından teslim alınan Hatice Tekin´in cenazesi, bugün ikindi vakti Ilıca köyünde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-06-10 16:04:54



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