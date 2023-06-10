Çay bahçesine yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

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Mehmet Can PEÇE/PAZAR (Rize), (DHA)RİZE'de, hızlı girdiği virajda çay bahçesine girip yaklaşık 100 metre yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Hakan K. (38), yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Pazar ilçesi Subaşı köyünde meydana geldi. Hakan K.´nin viraja hızlı girdiği 61 ACL 853 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp çay bahçesine girdi. Eğimli arazide yaş çay mahsulleri arasında 100 metre yuvaralanan kamyonet, ağaç dallarına takılıp durdu. Yaralanan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbarla bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bulunduğu yerden sedyeyle aldıkları sürücüyü, köylülerin de yardımıyla ambulansa taşıyıp Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-06-10 16:49:07



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