CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı olan Ardal, can silerken 5'inci kattan düştü

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE CHP Kadın Kolları eski başkanı Nurdan Tavukçuoğlu Ardal (52), oturduğu apartmanın 5´inci katındaki dairesinde cam silerken, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Ardal, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi´nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Nurdal Tavukçuoğlu Ardal, binanın 5'inci katında oturduğu evinin camlarını temizlerken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ardal, ihbarla çağrılan ambulansla Rize Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan kadının, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı olan Ardal´ın 14 Mayıs'ta 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde partisinden milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-06-11 21:27:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.