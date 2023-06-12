Cam silerken 5'inci kattan düşen CHP'li eski kadın kolları başkanı, kurtarılamadı

Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)RİZE'de, oturduğu apartmanın 5'inci katında, cam silerken dengesini kaybedip düşen, CHP'nin eski İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçuoğlu Ardal (52), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi'nde meydana geldi. CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı, 2 çocuk annesi Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, oturduğu binanın 5'inci katındaki evinin camlarını temizlerken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan Ardal, ihbarla adrese çağrılan ambulansla, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ardal, doktorların çabalarına rağmen, bugün, yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturmada, şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-06-12 14:03:17
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