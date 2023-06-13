Cam silerken 5'inci kattan düşen eski CHP kadın kolları başkanı, toprağa verildi

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Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE´de 5´inci kattaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip düşen eski CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçuoğlu Ardal (52), toprağa verildi.

Olay, önceki gün Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi´nde meydana geldi. Eski CHP İl Kadın Kolları Başkanı, 2 çocuk annesi Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, apartmanın 5'inci katında oturduğu evinin camlarını silerken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Ardal, çağrılan ambulansla Rize Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ardal, dün yaşamını yitirdi.

Ölümü üzüntüye neden olan Nurdan Tavukçuoğlu Ardal'un cenazesi öğlende Sahil Camisi´ne getirildi. Cenazeye, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, partililer ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanlar, Ardal ailesine taziye dileklerinde bulundu. Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, öğle vakti kılınan namazın ardından Pehlivan Mahallesi´ndeki aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-06-13 14:05:55



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