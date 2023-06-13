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Rize'de haziran ayında 2 bin 600 metre yükseklikteki yaylada karla mücadele

DHA

Rize'de haziran ayında 2 bin 600 metre yükseklikteki yaylada karla mücadele


Yalçın ŞAHİN/RİZE, (DHA)RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde denizden 2 bin 600 metre yükseklikteki Samistal Yaylası'nda haziran ayına rağmen ekipler, kışın yağan karla kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Doğu Karadeniz'de kış aylarında yağan kar nedeniyle yüksek rakımlı bölgelerde kapalı kalan yolların ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, haziran ayına gelinmesine rağmen denizden 2 bin 600 metre yükseklikteki Samistal Yaylası'nda, kalınlığı yer yer 1 ile 3 metre arasında değişen kar kütlelerinin temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma yürütüyor. Yayla göçü sezonunun başlamasıyla çalışmalarını Kavrun geçidi ve Ayder gibi yüksek kesimlere yoğunlaştıran İl Özel İdaresi ekipleri, kar kütlelerinin yüksek olduğu bölgelerde tünel açma tekniğiyle yolları açıyor. Ekipler, güzergahta heyelanlarla kapanan yolda da çalışma yürütüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Yalçın ŞAHİN
2023-06-13 14:39:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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