İlhan Palut: Rizespor'da güzel günler yaşayacağız

Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Palut, "Bu şehir, yönetim, tüm camianın dinamikleriyle inşallah harekete geçecek. Burada güzel günler yaşayacağız" dedi.

Spor Toto 1´inci Lig´i 2´nci olarak tamamlayıp doğrudan Süper Lig´e yükselen Çaykur Rizespor´da, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırmasının ardından, geçen sezon Konyaspor´u çalıştan deneyimli teknik direktör İlhan Palut ile anlaşmaya varıldı. Önceki gün Rize´ye gelen Palut için Çaykur Didi Stad´ında imza töreni düzenlendi. Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut ve kulüp yöneticilerinin katıldığı törende Palut, kendisini 1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı. İmza öncesi birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Turgut, takıma sahip çıkınca daha güzel şeyleri başaracaklarını söyledi.

PALUT: BURADA GÜZEL GÜNLER YAŞAYACAĞIZ

Düzenlen törende konuşan İlhan Palut da, "Burada daha önce görev yapan her antrenör, yönetim ve teknik direktör enerjisini sonuna kadar kullanmıştır. Rize şehri özellikle uzun süredir Süper Lig'de var olan potansiyelini başarıya ve ligin özel takımı olması hedefine doğru tam olarak yöneltemediğini görüyoruz. Ben sadece bu takımın futbol anlamındaki teknik bölümde gelen en önemli kişisiyim. Bu şehir, yönetim, tüm camianın dinamikleriyle inşallah harekete geçecek. Burada güzel günler yaşayacağız" diye konuştu.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

