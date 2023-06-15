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Bakan Bak: Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak

DHA

Bakan Bak: Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak


Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye Yüzyılı; gençlerin yüzyılı, teknolojinin, büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacak. Ülkemizle gurur duyuyoruz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, memleketi Rize'ye gelerek ziyaret ve incelemelerde bulundu. AK Parti'nin il ve ilçe teşkilatı kahvaltı programına katılan Bakan Bak, ardından Rize Valiliği ve Rize Belediyesi´ni ziyaret etti. Sonrasında ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) 2022-2023 akademik yılı mezuniyet törenine katılan Bak, "Genç istihdamı üzerine, genç girişimciler için projeler yürütüyoruz. Dolayısıyla bunları takip edin, bunlara başvurun. Bakanlıklarımızın bu noktada yoğun çalışmaları var. Biz ilaç üreterek, imar ederek, ihraç ederek büyüyeceğiz, büyümeye devam edeceğiz. Dolayısıyla sizler gibi genç daima ihtiyacımız var. Vatanını, milletini seven, ülkesi için çaba harcayan gençlere ihtiyacımız var. Bu noktada sizlere çok güveniyoruz. Gelecek çok güçlü olacak. Türkiye Yüzyılı; gençlerin, teknolojinin, büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacak. Ülkemizle, ülkemizin ortaya koyduğu performansla gurur duyuyoruz. Ülkemizi, memleketimizi seviyoruz. İyi ki bu ülkede bu bölgede yaşıyoruz" dedi.
'HEDEF 1 MİLYON YATAK KAPASİTESİ'
Öğrenci yurtlarının kapasiteleri hakkında da konuşan Bakan Bak, "Bakanlık olarak yoğun bir şekilde çalışmamız var. Şu anda 800 yurtta 850 bin yatağımız var. Hedefimiz bir milyon yatak kapasitesine ulaşmak. Öğrencilerimize çok uygun ortamları sağlamak. 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum, tekrar yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu süreçte Türkiye olarak hepimiz ayağa kalktık; destek olduk, destek olmaya devam ediyoruz. Dün de kabine vardı, 8,5 saat sürdü. Buradaki en önemli gündemimiz de depremdi. Deprem bölgesi için yapılacaklardı. Bu süreçte onların yanındayız" diye konuştu.
Akademik açılış sonrası yapımı tamamlanan Güreş Eğitim Merkezi´ni ziyaret edip güreşçilerle de sohbet eden Bakan Bak, daha sonra Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri´nde kulüp başkanı İbrahim Turgut ve yönetimini ziyaret ederek, Süper Lig'e yükselmeleri nedeniyle yeşil mavili camiayı kutladı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-06-15 18:21:51

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