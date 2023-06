11 yaşındaki Doruk, 630 kiloluk boğası ile güreşe katıldı

Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, dünyaca ünlü turizm bölgesi Ayder Yaylası´nda `Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali´ çerçevesinde geleneksel boğa güreşlerinin 27´ncisi düzenlendi. 100 boğanın arenadaki kıyasıya güreşi ilgiyle izlenirken, düzenlenen turnuvada 630 kilogramlık boğanın 11 yaşındaki sahibi Doruk Ayaz Osmanoğlu dikkat çekti. Boğasını kendi eğittiğini belirten Osmanoğlu, "Eski öküzümüz pehlivan olduğunda beni üstüne bindirmişlerdi. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Sonra bir boğam oldu. Onu büyüttük ve güreştiriyoruz" dedi.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından 27´nci Ayder Kültür ve Doğa Festivali düzenlendi. Festival kapsamında, Galer Düzü Yaylası'nda ödüllü boğa güreşleri gerçekleştirildi. Ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde 100 boğa arenada kıyasıya güreşti. Boğa sahipleri arenada boğalarını yönlendirerek güreşlere heyecan kattı. Güreşler sırasında 630 kilogramlık 'Bakoz' isimli boğasını arenada yalnız bırakmayan, 11 yaşındaki Doruk Ayaz Osmanoğlu seyircilerden tam not aldı. Osmanoğlu´nun boğası yarı finale çıkarken, finalde rakibi tarafından elendi.

`BOĞAMI KENDİM EĞİTTİM´

Güreşin en genç boğa sahibi olan Osmanoğlu, boğasının 630 kendisinin ise 40 kilogram olduğunu söyleyerek, "Boğacılıkla uğraşıyorum. Eski öküzümüz pehlivan olduğunda beni üstüne bindirmişlerdi. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Sonra ufak bir boğam oldu. Onu büyüttük ve güreştiriyoruz. Boynuna 20 kilogram ağırlık taktık. 10 kilometre yürütüp, 5 kilometre koşturarak güreşlere hazırlandı. Arenada yenileceğimi düşündüm. İlk güreşi kazanıp ikinci tura geçtik. İkinci turda kaybettik. Diğer boğa sahibini tebrik ettim. Kendim eğittim boğayı. Benim için hiç zor değil. Benim lafımı dinler" diye konuştu.

`KOCAMAN BOĞASIYLA KÜÇÜK BİR ÇOCUK VARDI, İLGİYLE TAKİP ETTİK´

Artvin´den güreşleri izlemek için gelen Yavuz Özdemir, "Her sene gelmeye çalışıyoruz. Ailemle geldik. Burada çok güzel bir arena yapılmış. Çok nezih bir ortam olmuş. Yapanların ellerine sağlık. Herkesin burayı görmesini isterim. Bu seneki güreşler çok güzel, çok keyifli, boğalarda iyi yetiştirilmiş. Boğa sahiplerini tebrik ediyorum. Özellikle kocaman boğasıyla küçük bir çocuk vardı. O çocuğu yakından takip ettik. Çok heyecanlıydı. Boğası ile bir yakınlık kurmuş. Daha yaşı genç, ileride boğası ile büyük başarılar elde edecektir" ifadelerini kullandı.

Güreşleri izleyenler arasındaki Mustafa Musaoğlu festivalin en keyifle izlenen yarışmacısının Doruk Ayaz isimli çocuk olduğunu belirterek, "O çocuk akşamları da boğası ile yatar. O derede boğasına sevdalıdır. Bu büyük dedelerinden gelen bir sevgidir. Zoraki böyle sevgi olmaz. Burada kazanmak veya kaybetmek değil, önemli olan arenaya çıkmaktır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin

2023-06-18 16:21:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.