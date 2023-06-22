Çayeli'nde köprünün 30 metrelik bloğu çöktü



Mehmet Can PEÇE/ ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE'de, Büyükdere Deresi üzerindeki 149 metre uzunluğundaki köprünün 30 metrelik beton bloğu çöktü. Giriş ve çıkışlarına toprak dökülen köprü, ulaşıma kapatıldı. Yöre halkı, çevredeki inşaat firmasının dereden çakıl ve kum alması sonucu köprü ayağının yerinden oynadığını öne sürdü.

Çayeli ilçesi Büyükdere Deresi üzerinde 2007'de inşa edilen, İncesırt ile Maltepe köyleri ortasından geçen 149 metre uzunluk, 8 metre genişlik ve 18 metre yüksekliğindeki köprünün Maltepe köyüne yakın noktasında, dün akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Köprünün ayakları arasındaki 30 metrelik beton bloğu, çökmeyle dereye düştü. İl Özel İdaresi ekipleri bölgede inceleme başlatırken, giriş ve çıkışlarına iş makineleriyle toprak dökülen köprü, ulaşıma kapatıldı.

'DEFALARCA DİLEKÇE VERDİK'

Çökme sırasında köprüde araç bulunmadığı belirtilirken, yöre halkı, çevredeki inşaat firmasınca dereden çakıl ve kum alınması sonucu köprü ayağının yerinden oynayarak çökmeye yol açtığını öne sürdü. Maltepe köyü muhtarı Ali Yılmaz, "Köprünün bu hale gelmesinin sebebi özel bir şirket tarafından aşırı derecede köprünün alt kısmından malzeme alınmasıdır. Bu işe göz yumuldu. Yetkililere defalarca dilekçe verdik. En sonunda dün biraz yağmur yağınca köprü 3-4 saatte çöktü" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-06-22 13:11:45



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