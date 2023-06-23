Rize'de, sağanak nedeniyle dere yatağındaki çalışmalar durduruldu

Mehmet Can PEÇE/ ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE'de etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağında yürütülen ıslah çalışmaları durduruldu.
Doğu Karadeniz Bölgesini etkisi altına alan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de meydana gelen toprak kaymaları günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Meteoroloji ve AFAD´ın turuncu uyarı verdiği bölgede, dere yatağında yapılan çalışmalar durduruldu. Rize´nin Çayeli ilçesinden geçen Şairler Deresi´nde yapılan köprü ve dere ıslah çalışmaları, derenin olası taşkın ihtimaline karşı durduruldu. Bölgede risk halinin geçmesi durumunda çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Mehmet Can PEÇE
2023-06-23 20:26:22
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