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Köprü çöken köyde `alternatif yol´ çilesi

DHA

Köprü çöken köyde `alternatif yol´ çilesi


Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesinde, Büyükdere Deresi üzerindeki 149 metre uzunluğundaki köprünün 30 metrelik beton bloğunun çökmesiyle İncesırt ile Maltepe köylerine ulaşım aksadı. Alternatif güzergahı kullanarak köylerine ulaşımın zor ve zaman aldığından yakınan bölge halkı, köprünün onarılmasını bekliyor.
Çayeli ilçesi Büyükdere Deresi´nde 2007'de inşa edilen, İncesırt ile Maltepe köyleri ortasından geçen 149 metre uzunluk, 8 metre genişlik ve 18 metre yüksekliğindeki köprünün Maltepe köyüne yakın noktasında, 21 Haziran akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Köprünün ayakları arasındaki 30 metrelik beton bloğu, çökmeyle dereye düştü. Belediye ekipleri tarafından giriş ve çıkışlarına toprak dökülen köprü, ulaşıma kapatıldı. Yöre halkı, çevredeki inşaat firmasınca dereden çakıl ve kum alınması sonucu köprü ayağının yerinden oynayarak çökmeye yol açtığını öne sürdü. Köylüler günlük ihtiyaçlarını karşıladığı bakkal ile ilçe merkezine ulaşım sağlamakta kullandıkları durağın, çöken köprünün diğer tarafında kalmasıyla birlikte mağdur olduklarını belirtti. Alternatif güzergahı kullanarak köylerine ulaşımın zor ve zaman aldığından yakınan bölge halkı, köprünün onarılmasını istedi.
'BASİT ŞEY İÇİN TRİLYONLUK KÖPRÜMÜZ GİTTİ'
Köprünün yıkılması sonrası muhtarların yetkilerle temasa geçtiğini söyleyen Mehmet Marangoz, "Köprümüz 20 yıl önce yapılmıştı. Rahattık. Şu an alternatif yollarımız bozuk ve uzak. Köprümüz çöktü ilk baştaki neden dereden insafsızca malzeme alınması. Basit bir şey için trilyonluk köprümüz gitti. Bayramın arifesinde ve çay hasadının ortasında sıkıntılıyız. Eski yollar da kullanılmayınca atıl kaldı, zor oluyor. Muhtarlarımız işin peşini bırakmayacaktır" dedi.
'KÖPRÜNÜN ÇÖKEBİLECEĞİNİ DEFALARCA SÖYLEDİK'
Köprünün yıkılma tehlikesi olduğunu daha önce söylediklerini belirten Şenol Marangoz da "Bu köprü bu derenin taşmasından değil, tamamen altındaki hafriyatın alınmasından çöktü. Burada sel felaketi filan olmadı. Biz bu köprünün çökebileceğini defalarca söyledik. Ama kimse dinlemedi.  Derenin içinde 1520 metre aşağıya inilir mi? Bu kadar inilirse olacağı buydu. Yazık, günah, bu devletin malı, bu paralar hepimiz cebinden çıkıyor. Yıkılacağı daha önceden belli idi. Bakkalımız karşıda kaldı, mağduruz. Alternatif yollar berbat gidemiyoruz. Yaya yürüyemiyoruz. Oğlumu ekmek almaya gönderemiyorum. Bayramda kurban keseceğiz. Karşıya kurban almaya gidemiyoruz "diye konuştu.
'10 DAKİKALIK YOLU YARIM SAATE GİDİYORUZ'
Erol Bilir ise "Köprünün altının çakılını almışlar, köprü çökmüş bir an evvel yapılması lazım. Yaya gitmek zor, bakkal, durak uzakta kaldı. Dolaşıp ancak karşıya geçebiliriz. 10 dakikalık yolu yarım saate dolaşıyoruz. Bir an evvel sorunun giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan alanda incelemelerde bulunan yetkililer, köprü onarımına kısa sürede başlanacağını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Mehmet Can PEÇE
2023-06-24 15:32:47

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