Tellere takılan yavru ayı, kurtarıldı

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Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde ormanda tele takılan yavru ayı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Yukarı Çamlıca köyünde ormanda gezintiye çıkan köylüler, bir arıcının kovanlarını korumak için bölgeye gerdiği tele yavru ayının takıldığını fark etti. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, Milli Paklar Müdürlüğü ve Rize İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, iğne ile sakinleştirdikleri yavru ayıyı, ayağını takıldığı telleri keserek kurtardı. Yavru ayı, sakinleştiricinin etkisi geçtikten sonra ormana geri bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Mehmet Can PEÇE

2023-06-27 16:45:18



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