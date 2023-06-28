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Kurbanlık boğa, kasabı yaraladı

DHA

Kurbanlık boğa, kasabı yaraladı


Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE'de bağlı olduğu ağaçtan kurtulmaya çalışan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı. Boğayı kesmeye çalışan kasap, aldığı darbe nedeniyle hafif yaralandı.
Veliköy köyünde Kadir Kars ve ortaklarına ait kurbanlık boğa, sahipleri tarafından kesim için bahçeye çıkarıldı. Bir anda hırçınlaşan boğa, ağaca bağlı olduğu ipten kurtulmak istedi. O sırada boğayı kesmek isteyen kasap Ahmet Yazıcı, hayvanın darbesine maruz kaldı. Yere düşen kasap yüzünden yaralandı. Yazıcı, yakınları tarafından boğanın yanından uzaklaştırılırken, ekiplerden yardım istendi. Adrese gelen İl Özel İdare ekiplerince iğneyle sakinleştirilen boğa, daha sonra sahiplerince kesildi.
'O BİZDEN ERKEK ÇIKTI'
Boğayı kesmek isterken darbe alıp yaralanan Ahmet Yazıcı, "Yere düşürüp ipe dolandık. Kendimize güvendik ama o bizden erkek çıktı. Boğanın altında kaldık. Ağaç olmasa gitmiştik" dedi.
'ALLAH BETERİNDEN KORUSUN'
Kurban sahiplerinden Kadir Kars da "Bizi savurdu. Allah'tan ipi bahçedeki demire geçirebildik. Sonra bahçedeki limon ağacına iple dolandı. Bir şey yapamayınca bıraktık. Arkadaşımız altında kalarak biraz yaralandı. Allah beterinden korusun; buna şükür" diye konuştu.
Bu arada sabah erken saatlerde mesaiye başlayan ekipler, öğle saatine kadar bölgede 35 kurbanlığı iğne ile sakinleştirdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-06-28 12:59:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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