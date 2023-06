Bakan Bak: Türkiye Yüzyılı hızlı şekilde başladı

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Milletimizi seviyoruz. Büyüyen gelişen, güçlü Türkiye istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı, hızlı bir şekilde başladı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, memleketi Rize'de, Belediye Başkanlığı'nın geleneksel bayramlaşma programına katıldı. Sahil dolgu alanındaki bayramlaşmaya, Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parti üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, programda yaptığı konuşmada, herkesin bayramını kutlayarak, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri olarak önceliğimiz; hükümet programı çerçevesinde deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak. Millet olarak 6 Şubat depreminde büyük bir dayanışma gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm vatandaşlarımız deprem bölgesine desteklerini ortaya koydular. Deprem konutlarının inşaatları hızla devam ediyor. Şu ana kadar 138 bin üzerinde konut inşaatı başladı ve devam ediyor. Çevre ve Şehircilik, İçişleri Bakanımız orada, Sayın Cumhurbaşkanımız bayramdan sonra tekrar orada olacak. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak vatandaşlarımızı Kredi ve Yurtlar'da, başlangıçta 150 bin kişiyi misafir ettik. Şu anda yaklaşık 65 bin depremzede vatandaşımız bizim yurtlarımızda kalıyor. Onların her türlü ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor. Yaraları hep beraber saracağız. Milletimizi seviyoruz. Büyüyen gelişen, güçlü Türkiye istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı hızlı bir şekilde başladı. Biz de bu hükümet içerisinde görevlerimizi yerine getiriyoruz" diye konuştu.

'YAŞANAN HİÇBİR SORUN HÜKÜMETİN GÜNDEMİ DIŞINDA DEĞİLDİR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da "Biz Türk milleti olarak, sosyal hayatımızı oluşturan unsura son derece önem veririz. Bunların başında dayanışma ve yardımlaşma gelir. Kurban Bayramı dolayısıyla bu özelliğimiz en yüksek noktaya ulaşmakta. Bilmektesiniz ki sorumluluğunu taşıdığımız hükümet ve o hükümetin arkasındaki siyasi partinin siyaset tarzı kapsayıcı ve kuşatıcıdır. Türkiye'de var olup, yaşanan hiçbir sorun hükümetin gündemi dışında asla değildir. Yaşanan sorunların ağırlık derecesine göre hükümetin gündemindedir. Böyle bir anlayışla durmaksızın çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

2023-06-29 16:39:32



