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Rize-Artvin Havalimanı'na uluslararası ilk uçuş, Umman'dan

DHA

Rize-Artvin Havalimanı'na uluslararası ilk uçuş, Umman'dan


Mehmet Can PEÇE/Rize,(DHA)-DOĞU Karadeniz Bölgesi, Orta Doğu ve Körfez ülkelerden gelen turistlerin akınına uğrarken; 2022'de hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'na uluslararası ilk uçuş, Umman'dan geldi. Su takı töreni yapılan uçaktaki yolcular, turizm işletmelerince çiçeklerle ve tulum eşliğinde karşılandı.
Doğası, tarihi ve kültürel eserleri, gelenek ile görenekleriyle Doğu Karadeniz, başta Körfez ülkeleri olmak üzere, özellikle sıcak bölgelerden gelen ve şehir hayatından sıkılan turistlerin akınına uğruyor. Trabzon'da Uzungöl, Sümela Manastırı, Rize'de Ayder, Zil Kalesi gibi birçok turizm destinasyonunu bünyesinde barındıran bölgede, yaz sezonu hareketliliğini yaşanıyor. 'Charter' uçak seferleri ile özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerden gelen turistlerle dolup, taşan bölgede bulunan ve 14 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını yaptığı Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yurt dışı seferi, Maskat Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Umman'a ait SalamAir firması tarafından gerçekleşti.
HAFTADA 2 GÜN DİREKT UÇUŞ
Su takı töreni yapılan tarifeli uçaktaki yolcular, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı ve turizm işletmelerince çiçeklerle ve tulum eşliğinde karşılandı. Burada yolculara Çaykur Rizespor atkısı, Rize çayı ve lokum ikram edildi. Terminale alınan yolcular, pasaport kontrolünden geçerek Türkiye'ye giriş yaptı. Umman'dan RizeArtvin Havalimanı'na haftada 2 gün gerçekleştirilecek uçuş seferleri ilerleyen günlerde ise haftada 4 güne yükselecek.
'YÜKSELEN BİR İVME DEVAM EDECEK'
Karşılama sonrası gazetecilere konuşan Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, "Bugün ilk kez Rize-Artvin Havalimanı'mız uluslararası tarifeli ve ticari niteliğe sahip uçuşla gündeme geliyor. Umman'dan ilk kez tarifeli uçuşumuz gerçekleşti. Bundan sonra haftada 2 kez tarifeli uçuşlarla havalimanımız kullanılacak. Bugün 200 yolcuyla başlayan bu ziyaretler, katlanarak yükselen bir ivmeyle devam edecek. İlimizin, turizm açısından ülkemize yaratacağı katma değeri anlamlı ve özel buluyoruz. Bundan sonra havalimanımız, ümit ediyoruz ki; birçok insanımıza hizmet eden bir havalimanı olsun" dedi.
RESİM TELAŞI UÇAKTA EĞİME NEDEN OLDU
RizeArtvin Havalimanı'na ilk uçuşu gerçekleştiren hava yolu şirketi genel müdürü Mohamed Ahmed Abdulla Ahmed, "Rize'nin yeşili ve havası bizim için çok önemli. Aynı zamanda Rize çayı, bizim için çok değerli; bunu da bugün burada görmüş olduk. Biz de Ummanlı misafirler haricinde Rize'deki insanları Umman'a davet ediyoruz. Dönüş uçaklarını kullanarak gelebilirler. Çok uzun zamandır buna hazırlanıyorduk. Ben dahil herkes çok sevindi. İnanılmaz bir havalimanı. Son derece modern ve içerisinde kültür barındırıyor. Herkes resim çekmek istediği için uçakta hafif bir eğim oldu" diye konuştu.
'HAVAALANI BEKLEDİĞİMDEN DAHA GÜZELDİ'
Pilot Davut Aktaş da "Yeni bir havaalanına yolculuk yapmak bizim için gurur vericiydi. İnişte şehrin o güzel görüntüsü, bizi gerçekten heyecanlandırdı. Özellikle uçağın sağ tarafında oturan yolcular şehri görünce mutlu oldu. İnişten sonra itfaiyenin de su ile karşılamasını herkes alkışladı. İşim gereği çok fazla havalimanına gittim, bu tarz bir kule yok. Bunu göremezsiniz de bulamazsınız da. Havaalanı beklediğimden daha güzeldi. Çok küçük butik olarak tasarlanmış" dedi.
'RİZE'YE İNDİĞİMİZİ ANLAYABİLİYORUZ'
Tayland'dan dönen ve ilk uçuş için Rize-Artvin Havalimanı'nı tercih eden yolcu Mecit Katun ise "Bizim için çok güzel anlardı. Zaten bu uçuşu özellikle seçtik. Dönüş uçuşumuz Rize'ye olacaktı. Böyle bir ana tanıklık etmek çok güzeldi. Kaptanımız da anonsunda ilk uçuş olduğundan bahsetmişti. Bunun her zaman denk gelmeyeceğini söyledi. 'Kameralarınız hazırlayın' dedi, biz de hazırladık. İndiğimizde de horonla karşılandık. İkramlar yapıldı. Bundan önce yaklaşık 15 ülke gezdim. Birçok havaalanı gördüm. Nereye indiğinizi anladığınız nadir yerlerden birisiydi. Rize'ye indiğimizi anlayabiliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-07-02 10:29:12

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