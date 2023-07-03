Bariyere çarpan otomobil, kanala düştü; 1 ölü, 1 yaralı

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Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize),(DHA)-RİZE'nin Çayeli ilçesinde bariye çarparak kanala düşen otomobildeki sürücü Aykut Nişan (33) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Aykut Nişan idaresindeki 53 AR 500 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil, yağmur kanalına düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçtaki Enis Kopuz (32) yaralandı. Kopuz, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çayeli Mehmet Can PEÇE

2023-07-03 14:20:57



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