Rize yaylalarında kar kalktı; 12 ev ve 1 mescidin yıkıldığı belirlendi



Mehmet Can PEÇE/ RİZE, (DHA)RİZE'de, 2 bin 400 rakımlı Didingola ve Eğrisu yaylalarına çıkan köylüler, kışın yağan kar ve meydana gelen çığda, 12 ev ve 1 mescidin yıkıldığını tespit etti. Hasar gören yapıların onarımına başlandı.

Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyüne bağlı, denizden 2 bin 400 yükseklikteki Didingola ve Eğrisu yaylalarında sert geçen kış ayları yıkıma neden oldu. Yoğun kar düşen yaylalarda çığ meydana geldi, 12 ev ile 1 mescit yıkıldı. Yazın göç ettikleri yaylalarda evlerinin yıkıldığını gören köylüler, malzeme getirip, ağır hasar gören evlerini onarmaya başladı. Evlerini yeniden inşa etmeye çalışan yayla halkı, yıkılan mescit enkazında vakit namazı kıldı. Böyle bir afetle karşılaşmadıklarını dile getiren halk, helikopterli kayak sporu 'heliski'nin çığı tetiklediğini öne sürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Mehmet Can PEÇE

2023-07-05 15:45:36



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