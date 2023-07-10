Kaçkarlar'da düşen dağcıya hayat kurtaran `serum'lu ilk müdahale

Mehmet Can PEÇE-Yalçın ŞAHİN/RİZE, (DHA)RİZE'nin Kaçkar Dağları'nda buzul tırmanışı sırasında düşerek yaralanan ve 24 saat süren çalışmayla kurtarılan dağcı Tolga Türkanık´a (47), ilk müdahaleyi, 2 gönüllü dağcının yaptığı ortaya çıktı. Türkanık´a serum verdiklerini söyleyen paramedik Ercan Kesti, dağcılık sporuyla ilgilendiğini belirterek, "Çenesi parçalanmış ve omuzlarında kırıklar vardı. Hemen ilk müdahale bulunduk. En uygun rotadan onu güvenli şekilde indirmeyi başardık" dedi.

Olay, önceki gün Kaçkar Dağları'nda meydana geldi. Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası'ndan yola çıkıp, Kaçkar Dağları'na doğru tırmanışa geçen dağcı Tolga Türkanık, solo tırmanışında buzulu geçtikten sonra düşüp, yaralandı. Türkanık'ın ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, kurtarma çalışması başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ve sağlık personelinden oluşan ekip, kara yolu ulaşımı olmayan bölgede Türkanık'ın yaralı olduğunu anlayınca Malatya'dan askeri helikopter talep etti.

AT İLE DAĞDAN İNDİRİLDİ

Helikopter olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayınca ekipler, bu kez karadan kurtarma çalışması başlattı. Aynı saatlerde bölgede yaşayan ve dağcıların bulunduğu bir WhatsApp grubundan, Türkanık'ın yaralandığına dair bildirim alan dağcılar Ercan Kesti ve Yasin Akyol, yanlarındaki ilk yardım malzemeleriyle hemen yola çıktı. Bölgede tırmanışa geçen iki dağcı, bir süre sonra yaralı Türkanık'a ulaştı. Paramedik olan Akyol, yaralıya serum taktı. Bu sırada, Rize'den tahliyenin riskli olması nedeniyle Artvin'in Yusufeli ilçesinden bir kurtarma ekibi, yola çıktı. Ekipler, saatler sonra dağcılara ulaştı. At üzerinde dağdan indirilen Türkanık, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 24 saat süren çalışmanın ardından kurtulan Türkanık'ın çenesinde ve ayağında kırıklar olduğu belirtildi.

'HABERİ ALIR ALMAZ YOLA ÇIKTIK'

Tedavisi süren Türkanık´a dağda serum bağlayarak ilk müdahalede bulundukları kurtarma operasyonda verdikleri mücadeleyi anlatan dağcı Ercan Kesti, "Kaçkar Dağları´ndaki büyük buzulu tırmanırken düşen arkadaşımıza büyük geçmiş olsun. Haberi alır almaz arkadaşım Yasin Akyol'la hemen yola çıktık. Hava şartları bizi yavaşlattı. 4 saati aşkın sürede büyük buzul etabını bitirdik, çevreyi taramaya başladık. Bir can olduğunu bildiğimiz için soğuğa aldırış etmedik. Akşam saatlerinde yaralıya ulaştık; durumu kötüydü. Çenesi parçalanmış ve kırıklar vardı. Arkadaşım Yasin Akyol, hemen serumla ilk yardım müdahalesinde bulundu. En uygun rotadan onu güvenli şekilde indirip, gelen ekiplere teslim ettik" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE-Yalçın ŞAHİN

2023-07-10 13:11:48