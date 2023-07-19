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        Rize'de kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 15:04
        Rize'de kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu

        Mehmet Can PEÇE/ARDEŞEN (Rize), (DHA)RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Esra B. (13), polis ekiplerince bulunup, ailesine teslim edildi.

        HaldunNurten B. çiftinin kız çocukları Esra B., 17 Temmuz'da sabah saatlerinde evlerinden çıkıp, geri dönmedi. Çocuklarına ulaşamayan aile, polisten yardım isteyip, kayıp başvurusundan bulundu. Ekipler, Esra B. için oturduğu evinin çevresinde ve ilçede arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu Esra B., ilçe merkezinde bulundu. Durumunun iyi olduğu belirlenen Esra B., ailesine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Ardeşen Mehmet Can PEÇE

        2023-07-19 15:03:46

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