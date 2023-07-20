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        Rize'de denizde erkek cesedi bulundu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:32
        Rize'de denizde erkek cesedi bulundu

        Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE´de Osman Yılmaz´ın (37), denizde cesedi bulundu.

        Alipaşa Mahallesi sahilinde sabah yürüyüşü yapanlar, kıyıya yakın noktada denizde ceset görünce, durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekilerce sudan çıkarılan cesedin Osman Yılmaz´a ait olduğu belirledi. Savcının incelemesinin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

        2023-07-20 11:31:20

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