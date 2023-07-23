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        12'nci Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivalinde formulaz ve rafting heyecanı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 10:36
        12'nci Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivalinde formulaz ve rafting heyecanı

        Mehmet Can PEÇE/ARDEŞENi(RİZE),(DHA)-  RİZE´de 12´ncisi düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali 11 ülkeden 600 kişilik halk dansları topluluğu katılımıyla, rafting ve formulaz tahta araba yarışlarıyla başladı Zorlu parkurları tamamlayan dansçılar, Tunca beldesinde kurulan sahne ile ülkelerine özgü halk danslarını sergiledi.

        Kentte geleneksel hale gelen tulum ve türlerinin çalınıp, 11 ülkenin halk danslarının sergilendiği, 12´nci Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali´nde dansçılar, yetenekleri sahneden önce Fırtına Deresi'nin sularında rafting yaparak, Tunca beldesinin dik yokuşlarından oluşan parkurda tahta araba ile yarışarak sergiledi. Ardeşen´de Fırtına Deresi'nde oluşturulan yapay gölette, rafting yapan dansçılar, ülkelerini temsilen coşkun akan nehre karşı birbirlerine meydan okudu. Tunca beldesinde düzelenen, tahta araba yarışlarına katılan dansçılar ise yöreye uygun kıl çorabı ve kara lastik giyerek saatte 70 kilometre hıza ulaşan tahta arabalar ile 400 metre uzunluğundaki  parkuru tamamlamaya çalıştı. Kimi yarışmacı hafif kazalar geçirerek yarışı tamamlayamazken, bitiş çizgisine ilk ulaşanlar ise tezahüratlarla karşılandı. 

        RİZE EV TÜRKİYE'Yİ TANIYORLAR

        Festival ile ilgili açıklamalarda bulunan kordinatör Hakan Güven, gelen misafirlere ülkeyi tanıttıklarına dikkat çekerek, "İlk olarak rafting yarışması yaptık. Bu yıl ise ilk defa tahta araba yarışması düzenledik. İlk bindiklerinde biraz tedirginlik yaşadılar ama ilk önce bir deneme sürüşü yaptırdık. Gayet başarılı oldular. Acemilik çekmediler sadece ehliyetleri yok. Biz de ülkemizin tanıtımı için bir etkinlik yapıyoruz. Rize'yi ve Türkiye'yi tanıyorlar" dedi.

        Formulaz Tahta Araba Yarışması'nda birinci olan  Aybüke Adatepe, ilk defa katıldığını yarışmada ülkesini temsil edip, birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Rafting yarışmasında Türkiye´yi temsil eden Ümit kaan Karsanba ise, "Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. İnşallah birinci olacağız. Parkur çok güzel. Su çok güzel. Diğer yarışmacılar da iyi ama biz hepsini geçeceğiz" dedi.

        Zorlu parkurları tamamlayan dansçılar, Tunca beldesinde kurulan sahne ile ülkelerine özgü halk danslarını sergiledi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Rize / Ardeşen Mehmet Can PEÇE

        2023-07-23 10:35:18

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