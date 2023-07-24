Tulum ve kemençe festivalinde 'savaş karşıtı' dans

Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)RİZE'de 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde sahne alan Ukraynalı dans ekibi, siren sesi eşliğinde savaş karşıtı gösteri yaptı. Ekip lideri Ukraynalı Natalia Karaca, "Bu dansın anlamı; savaş durdurulsun. Bu siren seslerini, tüm dünya duymalı. Bu sirenler altında yaşamak mümkün değil" dedi.

Kentte geleneksel olarak düzenlenen tulum ve kemençe türlerinin çalınıp, farklı ülkelere ait halk danslarının tanıtıldığı 12'nci Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde dansçılar, özel dans kostümleri ve yörelerine ait figürlerle sahnede hünerlerini sergiledi. Festival kapsamında İslampaşa Mahallesi sahil kordonunda, Türkiye, Ukrayna, Osetya, Gürcistan, Filistin, Rusya, Yunanistan ve İran halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu 600 dansçı, tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu. Rusya-Ukrayna'ya Savaşı'ndan kaçıp Antalya´ya yerleşen Ukraynalı dans ekibi de Rize'ye gelerek, gösteri yaptı. Siren sesleri ile danslarını birleştiren Ukraynalı ekibin, savaş karşıtı dans gösterisi, izleyenlerden alkış aldı.

'UKRAYNA'YI VE RUSYA'YI DA MİSAFİR EDİYORUZ´

Rize'den barış mesajı verdiklerini dile getiren etkinlik koordinatörü Hakan Güveni "Tek hedefimiz; dünyada savaş varsa bile bunu bizim ülkemizde barışa çevirmek ve bu kardeşliği sağlamak. Ukrayna'yı ve Rusya'yı da misafir ediyoruz. Türkiye, her zaman dünyaya barış mesajı vermeye devam edecek. Biz de bu mesajı, Rize'den vermeye çalışacağız" diye konuştu.

Dans ekip lideri Ukraynalı Natalia Karaca da "Savaş döneminde çocuklarla birlikte Ukrayna'dan Antalya´ya geldik. Oradan da buraya geldik. Çocukları kurtarmak istedik. Bu dansın anlamı; savaş durdurulsun. Bu siren seslerini, tüm dünya duymalı. Bu sirenler altında yaşamak mümkün değil. Çocukların okuma, eğlenme ve savaşsız yaşama hakları var. Savaştan en büyük zararı çocuklar görüyor" dedi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-07-24 13:40:11