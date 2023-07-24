Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tulum ve kemençe festivalinde 'savaş karşıtı' dans

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:41
        Tulum ve kemençe festivalinde 'savaş karşıtı' dans

        Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)RİZE'de 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde sahne alan Ukraynalı dans ekibi, siren sesi eşliğinde savaş karşıtı gösteri yaptı. Ekip lideri Ukraynalı Natalia Karaca, "Bu dansın anlamı; savaş durdurulsun. Bu siren seslerini, tüm dünya duymalı. Bu sirenler altında yaşamak mümkün değil" dedi.

        Kentte geleneksel olarak düzenlenen tulum ve kemençe türlerinin çalınıp, farklı ülkelere ait halk danslarının tanıtıldığı 12'nci Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde dansçılar, özel dans kostümleri ve yörelerine ait figürlerle sahnede hünerlerini sergiledi. Festival kapsamında İslampaşa Mahallesi sahil kordonunda, Türkiye, Ukrayna, Osetya, Gürcistan, Filistin, Rusya, Yunanistan ve İran halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu 600 dansçı, tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu. Rusya-Ukrayna'ya Savaşı'ndan kaçıp Antalya´ya yerleşen Ukraynalı dans ekibi de Rize'ye gelerek, gösteri yaptı. Siren sesleri ile danslarını birleştiren Ukraynalı ekibin, savaş karşıtı dans gösterisi, izleyenlerden alkış aldı.

        'UKRAYNA'YI VE RUSYA'YI DA MİSAFİR EDİYORUZ´

        Rize'den barış mesajı verdiklerini dile getiren etkinlik koordinatörü Hakan Güveni "Tek hedefimiz; dünyada savaş varsa bile bunu bizim ülkemizde barışa çevirmek ve bu kardeşliği sağlamak. Ukrayna'yı ve Rusya'yı da misafir ediyoruz. Türkiye, her zaman dünyaya barış mesajı vermeye devam edecek. Biz de bu mesajı, Rize'den vermeye çalışacağız" diye konuştu.

        Dans ekip lideri Ukraynalı Natalia Karaca da "Savaş döneminde çocuklarla birlikte Ukrayna'dan Antalya´ya geldik. Oradan da buraya geldik. Çocukları kurtarmak istedik. Bu dansın anlamı; savaş durdurulsun. Bu siren seslerini, tüm dünya duymalı. Bu sirenler altında yaşamak mümkün değil. Çocukların okuma, eğlenme ve savaşsız yaşama hakları var. Savaştan en büyük zararı çocuklar görüyor" dedi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

        2023-07-24 13:40:11

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler!
        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor

        Benzer Haberler

        Rize'de, Ukraynalı dans topluluğu ekibi "savaş karşıtı" dans gösterisi yaptı
        Rize'de, Ukraynalı dans topluluğu ekibi "savaş karşıtı" dans gösterisi yaptı
        Rize'de 3 dakikada 5 bardak çay içmek için yarıştılar
        Rize'de 3 dakikada 5 bardak çay içmek için yarıştılar
        12'nci Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivalinde formulaz ve rafting heyecanı
        12'nci Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivalinde formulaz ve rafting heyecanı
        Rize'de "12. Tulum ve Kemençe Festivali" gerçekleştirildi
        Rize'de "12. Tulum ve Kemençe Festivali" gerçekleştirildi
        `Afet değeri en yüksek ay, temmuz´ (2)- Yeniden
        `Afet değeri en yüksek ay, temmuz´ (2)- Yeniden
        `Afet değeri en yüksek ay, temmuz´
        `Afet değeri en yüksek ay, temmuz´