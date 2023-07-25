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        1 kişinin öldüğü `kira zammı´ kavgası sonrası yaşananlar kamerada

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:47
        1 kişinin öldüğü `kira zammı´ kavgası sonrası yaşananlar kamerada

        Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE´de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada, kiracısının yeğeni Halil Ak´ı (27) bıçaklayarak öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Mücahit Kazancı (29) adliyeye sevk edildi. Sokak ortasındaki bıçaklı kavganın hemen sonrasına ait cep telefonu kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

        Olay, dün akşam Paşakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit Kazancı, kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni Halil Ak ile buluştu. İddiaya göre kira artışını fazla bulan Ak, yanındaki arkadaşları Sedat S. (24) ve Miraç B. (25) ile ev sahibi Kazancı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mücahit Kazancı´nın bıçakla saldırdığı Halil Ak ve 2 arkadaşı, yaralandı.

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Boynundan bıçaklanan Halil Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Sedat S., yoğun bakımda tedaviye alınırken, Miraç B.´nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Emniyetteki sorgusu tamamlanan Mücahit Kazancı adliyeye sevk edilirken, olay sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki binadan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntüde; boğazından yaralanıp, yere düşen Halik Ak´a diğer yaralı 2 arkadaşının müdahalesi, elinde bıçakla sokak ortasında duran şüpheliyi de polislerin yakaladığı anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

        2023-07-25 12:46:14

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