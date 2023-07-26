Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sağlıkçılar masa altında korunup, silah sesleri susunca yaralılara müdahale etmiş

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:30
        Sağlıkçılar masa altında korunup, silah sesleri susunca yaralılara müdahale etmiş

        Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE Devlet Hastanesi´nde husumetliler arasında çıkan, aralarında polis, jandarma ve sağlık personelinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığı çatışma sırasında masaların altına girerek kurşunlardan korunan bazı sağlık çalışanlarının, olayın durulmasıyla yaralılara ilk müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Muhammet Sedat Z. (26) de adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Rize Devlet Hastanesi´nde meydana geldi. Geçen hafta kent merkezinde bıçaklı yaralamalı kavga sonrası aralarında husumet oluşan Muhammet Sedat Z. ile Muhammet Ç. (24) hastanenin Acil Servisi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammet Sedat Z., belinde çıkardığı tabanca ile Muhammet Ç. ile yanındaki arkadaşı Yunus Emre Ö.´ye (23) ateş açtı. Muhammet Ç. de tabanca ile karşılık verdi. Muhammet Ç. ve Yunus Emre Ö. ile olaya müdahale eden hastane polis E.E., jandarma uzman çavuş Ş.Ş. ve sağlık çalışanı F.H. mermilerle yaralandı.

        İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan şüpheli Muhammet Ç. ve Yunus Emre Ö.'nün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ayağından yaralanan jandarma ve polis memuru ile kurşunun kolunu sıyırdığı sağlık çalışanının ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Çatışma sonrası kaçan şüphelilerden Muhammet Sedat Z., hastane yakınında polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

        ACİL SERVİS YENİDEN HİZMETTE

        Olay yeri inceleme ekiplerince 10'dan fazla boş kovan tespit edilip, dün muayene hizmetine ara verilen acil servis, sabah saatlerinde yeniden hizmete açıldı.

        ADLİYE SEVK EDİLDİ

        Suç aleti silahla gözaltına alınan Muhammet Sedat Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet Sedat Z. sorgusunda husumetlisinin kendisine küfrettiğini bu nedenle öfkelendiğini söylediği öğrenildi.

        MASA ALTINDAN ÇIKIP, MÜDALAHE ETMİŞLER

        Bu arada korku ve paniğe neden olan silahlı çatışma anları, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Korunmak için masa altına saklanan sağlık çalışanlarının, silah seslerinin kesilmesinin ardından yerde yatan yaralılara ilk müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, peşe peşe silah seslerinin duyulduğu, eli silahlı şüphelinin koşarak kaçtığı, korku yaşayan görevli sağlık personellerinin kanlar içinde yerde yatan yaralılara ilk müdahalede bulunduğu yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

        2023-07-26 16:30:00

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"

        Benzer Haberler

        RİZE DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ'NDE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI; O ANLAR KAMERADA-2   
        RİZE DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ'NDE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI; O ANLAR KAMERADA-2   
        RİZE DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ'NDE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI; O ANLAR KAMERADA  
        RİZE DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ'NDE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI; O ANLAR KAMERADA  
        Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde silahlı saldırı: 5 yaralı; o anlar kamerada (2)
        Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde silahlı saldırı: 5 yaralı; o anlar kamerada (2)
        Rize'de kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü
        Rize'de kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        GÜNCELLEME - Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde silahlı saldırı: 5 yaralı; o anlar kamerada
        Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde silahlı saldırı: 5 yaralı; o anlar kamerada