Sağlıkçılar masa altında korunup, silah sesleri susunca yaralılara müdahale etmiş

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE Devlet Hastanesi´nde husumetliler arasında çıkan, aralarında polis, jandarma ve sağlık personelinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığı çatışma sırasında masaların altına girerek kurşunlardan korunan bazı sağlık çalışanlarının, olayın durulmasıyla yaralılara ilk müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Muhammet Sedat Z. (26) de adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Rize Devlet Hastanesi´nde meydana geldi. Geçen hafta kent merkezinde bıçaklı yaralamalı kavga sonrası aralarında husumet oluşan Muhammet Sedat Z. ile Muhammet Ç. (24) hastanenin Acil Servisi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammet Sedat Z., belinde çıkardığı tabanca ile Muhammet Ç. ile yanındaki arkadaşı Yunus Emre Ö.´ye (23) ateş açtı. Muhammet Ç. de tabanca ile karşılık verdi. Muhammet Ç. ve Yunus Emre Ö. ile olaya müdahale eden hastane polis E.E., jandarma uzman çavuş Ş.Ş. ve sağlık çalışanı F.H. mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan şüpheli Muhammet Ç. ve Yunus Emre Ö.'nün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ayağından yaralanan jandarma ve polis memuru ile kurşunun kolunu sıyırdığı sağlık çalışanının ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çatışma sonrası kaçan şüphelilerden Muhammet Sedat Z., hastane yakınında polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

ACİL SERVİS YENİDEN HİZMETTE

Olay yeri inceleme ekiplerince 10'dan fazla boş kovan tespit edilip, dün muayene hizmetine ara verilen acil servis, sabah saatlerinde yeniden hizmete açıldı.

ADLİYE SEVK EDİLDİ

Suç aleti silahla gözaltına alınan Muhammet Sedat Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet Sedat Z. sorgusunda husumetlisinin kendisine küfrettiğini bu nedenle öfkelendiğini söylediği öğrenildi.

MASA ALTINDAN ÇIKIP, MÜDALAHE ETMİŞLER

Bu arada korku ve paniğe neden olan silahlı çatışma anları, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Korunmak için masa altına saklanan sağlık çalışanlarının, silah seslerinin kesilmesinin ardından yerde yatan yaralılara ilk müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, peşe peşe silah seslerinin duyulduğu, eli silahlı şüphelinin koşarak kaçtığı, korku yaşayan görevli sağlık personellerinin kanlar içinde yerde yatan yaralılara ilk müdahalede bulunduğu yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-07-26 16:30:00