Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Rize'de sağanak; derelerin su seviyesi yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:22
        Rize'de sağanak; derelerin su seviyesi yükseldi

        Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE'de etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi, suyun rengi kahverengiye döndü. Taşkın riskine karşı iş makineleri, riskli derelerin bulunduğu bölgelere konuşlandırılarak, önlem alındı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kod´ yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunduğu Doğu Karadeniz´de, Rize'de gece saatlerinde başlayan yağış, sabah etkisini artırdı. Yağışla birlikte Güneysu ilçesindeki Gürgen ile Kanboz derelerinin su seviyesi ve debisi yükseldi. Suyun rengi yeşilden kahverengiye döndü. Su ağaçlardan kopan dal ve odun parçalarını dere boyu sürükledi. Olası taşkın riskine karşı ekipler ve iş makineleri, riskli derelerin bulunduğu bölgelere konuşlandırılarak, önlem alındı.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, yarına kadar Rize´nin yanında Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede valiliklerce yapılan uyarılarda; sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

        2023-07-28 14:21:13

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        En güzel yaz havası!
        En güzel yaz havası!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        'Dur'madı, polise çarptı!
        'Dur'madı, polise çarptı!
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"

        Benzer Haberler

        `Asya kaplan sivrisineği'ne karşı 'İyonize kısırlaştırma´ ile mücadele (2)- Yeniden
        `Asya kaplan sivrisineği'ne karşı 'İyonize kısırlaştırma´ ile mücadele (2)- Yeniden
        `Asya kaplan sivrisineği'ne karşı 'İyonize kısırlaştırma´ ile mücadele
        `Asya kaplan sivrisineği'ne karşı 'İyonize kısırlaştırma´ ile mücadele
        Okuduğu kitaptan etkilenip yürüyerek Türkiye turuna çıkan Kökerer Rize'ye ulaştı
        Okuduğu kitaptan etkilenip yürüyerek Türkiye turuna çıkan Kökerer Rize'ye ulaştı
        Çaykur Rizespor'da Adil Demirbağ transferi iptal oldu
        Çaykur Rizespor'da Adil Demirbağ transferi iptal oldu
        Sağlıkçılar masa altında korunup, silah sesleri susunca yaralılara müdahale etmiş (2)
        Sağlıkçılar masa altında korunup, silah sesleri susunca yaralılara müdahale etmiş (2)
        Rize'de acil serviste 5 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Rize'de acil serviste 5 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı