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        Rize'de otomobil, dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:44
        Rize'de otomobil, dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı

        Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize),(DHA)-RİZE'nin Çayeli ilçesinde düştüğü derede ters dönen otomobildeki Kemal Çerman (53) hayatını kaybetti, sürücü Coşkun A. (44) yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köprübaşı köyünde meydana geldi. Ağaran Şelalesi'nden ilçe merkezine dönen Coşkun A. idaresindeki 61 VV 507 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, çarptığı Köprübaşı Köprüsü'nün korkuluklarını aşarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 metre yüksekten düştüğü derede ters dönen otomobildeki Kemal Çerman, hayatını kaybetti. Araçtan yaralı çıkarılan sürücü de ambulansla kaldırıldığı Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çayeli Mehmet Can PEÇE

        2023-07-31 10:43:31

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