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        Rize'de serinlemek için girdiği denizde boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 21:33
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        Rize'de serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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        Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE'de, Mehmet Çekmiş (62), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. 

        Olay, saat 17.00 sıralarında Taşlıdere Mahallesi´nde meydana geldi. Sıcaktan bunalan Mehmet Çekmiş, serinlemek için balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede denize girdi. Çevredeki vatandaşlar Çekmiş´in bir süre yüzdükten sonra deniz üzerinde hareketsiz kaldığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizden çıkardıkları Çekmiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çekmiş'in cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Rize Adli Tıp Kurumu'na getirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

        2023-08-08 21:32:08

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