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        Rize'de 3 aracın karıştığı kazada 8 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 10:59
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        Rize'de 3 aracın karıştığı kazada 8 yaralı
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        Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)-RİZE'de minibüs ile 2 otomobilin karıştığı kazada 8 kişi, yaralandı.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Eminettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Yunus Emre Kurt idaresindeki 34 LG 470 plakalı minibüse Adnan Menderes Bulvarı´ndan Örnek Sokak yönüne doğru sola dönüş yaptığı sırada, Atilla Hanedar yönetimindeki 08 DB 094 plakalı otomobil çarptı. Savrulan minibüs yol kenarında bekleyen Sultan Morgül idaresindeki 53 BA 840 plakalı otomobile çarptı. Kazada minibüsteki Zeynep Naz Kurt, Mahiye Kurt, sürücü Kurt ile diğer otomobillerdeki Mehmet Karaömeroğlu, Ufuk Tüfekçi, Atilla Hanedar, Kübra Taşçı ve sürücü Morgül yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Mehmet Can PEÇE

        2023-08-11 10:58:24

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