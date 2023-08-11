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        Bakan Tekin: Sağlıklı bir şekilde süreci başlatacağız

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 14:42
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        Bakan Tekin: Sağlıklı bir şekilde süreci başlatacağız
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        Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sağlıklı bir şekilde süreci başlatacağız. İnşallah yeni eğitim-öğretim yılı, Rize'de ve tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başlar. Ve hayal ettiğimiz, idealize ettiğimiz bir eğitim-öğretim sürecinin kurumsallaşması için en sağlıklı adımları atmış oluruz" dedi.

        Bir dizi programa katılmak için sabah saatlerinde Rize'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ziyaret sonrası Rize Valiliği'nce valilik binasında düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Tekin, daha sonra açıklamalarda bulundu. Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Türkiye'deki tüm illeri dolaşıp eğitimöğretim ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalıştıklarını belirten Tekin, "Hedefimiz; 2023-2024 eğitim-öğretim yılına minimum sorunla, en hazırlıklı bir biçimde girebilmek. Bu kapsamda da bakanlıktaki bütün birim amiri arkadaşlarımızla Türkiye genelinde illeri dolaşmak gayesindeyiz. Bu sürece deprem illerimizle başladık. Deprem bölgesindeki illerde hepsini ziyaret ettik. Hepsinde eğitim-öğretim ihtiyaçlarını tespit ettik. 11 Eylül tarihi itibarıyla öncelikle bu 11 ilde eğitim-öğretim dönemini sorunsuz bir şekilde başlayabilmesi için alınması gereken tedbirleri aldık. İnşallah orada sorun yaşamadan eğitimöğretim sürecini başlatmış olacağız. Ekiplerimiz orada çalışmaya devam ediyor. Her il için bakanlık merkez teşkilatında bir koordinasyon ofisi oluşturduk. Arkadaşlarımız özellikle 11 ilde valilerimizle, belediye başkanlarımızla koordineli bir biçimde çalışıyorlar. Biz de onun dışında Türkiye'deki diğer illeri de dolaşmaya başladık" diye konuştu.

        'RİZE'DE HERHANGİ BİR SIKINTI YOK'

        Eğitim-öğretim hayatının bir kısmının Rize'de geçtiğini dile getiren Tekin, "Rize, benim için özel. Benim memleketim sayılır. Bütün çocukluğum, gençliğim, eğitim-öğretim hayatımın, özellikle; ilkokul, ortaokul ve lise kısmı burada geçti. Burayla duygusal bağlarım çok yoğun. Müsteşar olarak göreve başlarken de ilk ziyaret ettiğim il Rize'ydi. Bakan olarak deprem bölgesi dışında ilk ziyaret ettiğimiz illerden bir tanesi burası oldu. Burada çok sevindirici bir şekilde gördük ki, eğitimöğretime hazırlık açısından Rize'de herhangi bir sıkıntı yok. Öğretmen norm ihtiyaçlarımız yüzde 100'e yakın tamam. Derslik sayısı itibarıyla ihtiyaç olan bazı sıkışmış yerleşim yerleri var. Oralarda da gerekli tedbirleri alarak eğitim-öğretim ortamlarının optimum bir biçimde verebildiği, en rasyonel çözümleri üretmeye çalışıyoruz" dedi.

        'EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNİ HEP BEREBER ÇÖZELİM İSTİYORUZ'

        Sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim yılı sürecini başlatmak istediklerini sözlerine ekleyen Tekin, "Bu süreçte de bize başta Rize Valiliğimiz, belediyemiz ve milletvekillerimiz olmak üzere yoğun bir destek var. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Eğitim-öğretim toplumun bütün kesimleriyle ortak, beraber hareket edildiği zaman sorunların çözüleceği bir sektör. Merkez idarenin taşra teşkilatı, yerel yönetimler, siyasetçiler, veliler, aileler, özel okullar, özel kurumlar hep birlikte eğitim-öğretim sürecini beraber çözelim istiyoruz. Bugün de hem siyasetle hem valiliğimizde, belediyemizde bu anlamda gerekli görüşmeleri yaptık. Öğleden sonra öğretmen arkadaşlarımızdan tatilde olmayıp, burada olan arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde bir değerlendirme toplantısı yaptık. Sağlıklı bir şekilde süreci başlatacağız. İnşallah yeni eğitim öğretim yılı, Rize'de ve tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başlar. Ve hayal ettiğimiz, idealize ettiğimiz bir eğitim-öğretim sürecinin kurumsallaşması için en sağlıklı adımları atmış oluruz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Rize / Merkez

        2023-08-11 14:41:38

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