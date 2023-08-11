Çaykur Rizespor, Pinchi ve Diouf´u transfer etti

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kanat oyuncusu Oscar Pinchi ile forvet Oumar Diouf´u kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Karadeniz ekibi, sezonun ilk müsabakası olan Adana Demirspor maçı öncesinde kadrosunu 2 oyuncuyla güçlendirdi.

Çaykur Rizespor, Las Palmas'ta forma giyen İspanyol Oscar Pinchi ve Senegalli Oumar Diouf ile yapılan transfer görüşmelerini tamamlayarak oyuncuları renklerine bağladı. Yeşil-mavililer, 27 yaşındaki Pinchi ile 2 yıllık anlaşmaya varırken, 20 yaşındaki Oumar Diouf ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-08-11 17:04:05