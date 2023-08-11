Bakan Tekin: Sağlıklı bir şekilde süreci başlatacağız (2)

MEZUN OLDUĞU OKULDA ÖĞRETMENLERİ İLE BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kale Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası Rize Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, ardından 1987 yılında mezun olduğu Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile bir araya geldi. Burada hem öğretmenleri hem arkadaşları ile sohbet eden Tekin, daha sonra 'Öğretmen Odası Buluşması'na katılıp, öğretmenler ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-08-11 17:09:46