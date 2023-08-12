Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE'de Selim Bostan (29), sokakta yürürken otomobilden açılan ateşte yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, 2 şüpheli ise aranıyor.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Ekrem Orhon Mahallesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi. Selim Bostan'a, sokakta yürürken yanına yaklaşan otomobilden ateş açıldı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Bostan, yere yığıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Bostan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Bostan'ın cenazesi, Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıda kullanılan aracı terk edilmiş halde buldu. Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları baskınlarda 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili 2 kişinin de arandığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-08-12 13:08:16