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        Rize'de heyelan; 3 katlı bina ve 1 müstakil ev boşaltıldı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 21:15
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        Rize'de heyelan; 3 katlı bina ve 1 müstakil ev boşaltıldı
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        Mehmet Can PEÇE/ ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE´nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak heyelanlara neden oldu. Çevresinde heyelan oluşması nedeniyle 3 katlı bina ile bitişiğindeki müstakil ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Kent genelinde etkili olan sağanak Çayeli ilçesinde toprak kaymalarına neden oldu. İlçeye bağlı Yalı Mahallesi'nde Yusuf ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı bina ile Rıdvan Çomoğlu´na ait müstakil evin bahçesinde heyelan oluştu. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler yaptıkları incelemeler sonrası 3 katlı ev ile bitişiğinde bulunan müstakil evi tedbir amaçlı boşalttı. (DHA)FOTORAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çayeli Mehmet Can PEÇE

        2023-08-21 21:14:51

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