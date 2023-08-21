Rize'de heyelan; 3 katlı bina ve 1 müstakil ev boşaltıldı

Mehmet Can PEÇE/ ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE´nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak heyelanlara neden oldu. Çevresinde heyelan oluşması nedeniyle 3 katlı bina ile bitişiğindeki müstakil ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kent genelinde etkili olan sağanak Çayeli ilçesinde toprak kaymalarına neden oldu. İlçeye bağlı Yalı Mahallesi'nde Yusuf ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı bina ile Rıdvan Çomoğlu´na ait müstakil evin bahçesinde heyelan oluştu. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler yaptıkları incelemeler sonrası 3 katlı ev ile bitişiğinde bulunan müstakil evi tedbir amaçlı boşalttı. (DHA)FOTORAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çayeli Mehmet Can PEÇE

2023-08-21 21:14:51