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        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut: İyi mücadele edip, birlikte oynamalıyız

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 15:30 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:31
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        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut: İyi mücadele edip, birlikte oynamalıyız
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        Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacakları karşılaşmaya ilişkin, "Çok iyi mücadele edip, birlikte oynamamız lazım, bunun yanı sıra ofansif üretkenlikler sunmalıyız. Umarım her iki takım için seyir açısından güzel mücadele olur. Biz oradan iyi bir sonuçla ayrılırız" dedi.

        Süper Lig´in 3´üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz derbisini değerlendiren yeşil-mavili ekibin teknik direktörü İlhan Palut, şöyle konuştu:

        "İki haftadır oynuyoruz. Adana Demirspor maçında da mağlup olmayabilirdik. Ama Alanyaspor maçında bir puan aldık. Genel manada takımın sahada beraber duruşundan, oyun düzeninden ve mücadelesinden memnunum. Özellikle ofansif üretkenlik noktasında daha iyi olmamız gerektiği bir gerçek. Yeni bir takımız. Sahada uygulanan bir ciddiyeti var ve bu önemli ama bunun üzerine geliştirmemiz gereken çok yönlerimiz var. Bunlar için de hızla çalışmaya devam ediyoruz. Bu hafta da bildiğiniz gibi Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyoruz" 

        "UMARIM HER İKİ TAKIM İÇİN SEYİR AÇISINDAN GÜZEL BİR MAÇ OLUR"

        Trabzonspor karşılaşmasının zor olacağını dile getiren Palut, "İki takım için de zor bir maç olacağını düşünüyorum. Trabzonspor´da da hafta sonunun moral bozukluğu ve bunu telafi etme isteği olacaktır. Biz de mücadelemizi puan anlamında sürdürmek istiyoruz. Bu ligde sadece iyi durmak, iyi mücadele etmek takımları yukarı çekemiyor. Trabzonspor´a tabii ki saygı duyacağız ama önemli olan bizim neler yapacağımız. Çok iyi mücadele edip birlikte oynamamız lazım, bunun yanı sıra ofansif üretkenlikler sunmalıyız. Umarım her iki takım için seyir açısından güzel mücadele olur. Biz oradan iyi bir sonuçla ayrılırız" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -İlhan Palut açıklamalarDHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇE

        2023-08-23 15:29:51

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