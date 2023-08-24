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        Rize'de derede akıntıya kapılan baba ve oğlu kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:47 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:48
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        Rize'de derede akıntıya kapılan baba ve oğlu kurtarıldı
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        Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)RİZE´de derede akıntıya kapılan Zeyd Taha Sayan (10) ile onu kurtarmak için suya atlayan babası Beşir Sayan (44) boğulma tehlikesi geçirdi. Baba ve oğlu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi´nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte gezmek içi bölgeye gelen Zeyd Taha Sayan, serinlemek için dereye girdi. Bir süre yüzen Sayan'ın akıntıya kapılıp, sürüklendiğini fark eden babası Beşir Sayan, suya atlayarak oğluna ulaşmaya çalıştı. Ancak Beşir Sayan da akıntıya kapıldı. Diğer aile fertlerinin ihbarıyla bölgeye JAK, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen baba ve oğlu, dalgıç ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Dere yatağına gerilen halatla kıyıya çıkarılan baba ve oğlu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Baba ve oğlu, tamamlanan tedavileri sonrası bugün taburcu edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Mehmet Can PEÇE

        2023-08-24 12:46:02

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