Rize'de sağanak sel ve heyelana neden oldu; 1 ev yıkıldı, 8 ev boşaltıldı (2)

GÜNEYSU´DA YOL ÇÖKTÜ

Rize´de sel ve heyelana neden olan sağanak nedeniyle Güneysu Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu RizeGüneysu yolunun 4´üncü kilometresinin çökme meydana geldi. Yolda 3 metre derinliğinde çukur oluşurken, olay anında şans eseri kaza yaşanmadı. Kara yolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ulaşım karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Rize Mehmet Can PEÇE

2023-08-25 12:03:00