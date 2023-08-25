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        Rize'de sağanak sel ve heyelana neden oldu; 1 ev yıkıldı, 8 ev boşaltıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:03 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:04
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        Rize'de sağanak sel ve heyelana neden oldu; 1 ev yıkıldı, 8 ev boşaltıldı (2)
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        GÜNEYSU´DA YOL ÇÖKTÜ

        Rize´de sel ve heyelana neden olan sağanak nedeniyle Güneysu Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu RizeGüneysu yolunun 4´üncü kilometresinin çökme meydana geldi. Yolda 3 metre derinliğinde çukur oluşurken, olay anında şans eseri kaza yaşanmadı. Kara yolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ulaşım karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Rize Mehmet Can PEÇE

        2023-08-25 12:03:00

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