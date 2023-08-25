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        Ayder Yaylası'nda ev yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:31 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:32
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        Ayder Yaylası'nda ev yangını
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        Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda tek katlı evde çıkan yangın, tatilcilerin ve ekiplerin ortak çabasıyla 2 saatte söndürüldü.

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden bin 350 rakımlı Ayder Yaylası'ndaki tek katlı evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Boş olduğu belirtilen evde çıkan yangına müdahale için çok sayıda ekip, gönderildi. Bu sırada yayladaki tatilciler ile esnaf da zincir oluşturarak su dolu kovalarla alevleri söndürmeye çalıştı. Ekiplerin ve çevredekilerin desteği ile yangın, 2 saatte söndürüldü; ev zarar gördü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Mehmet Can PEÇE

        2023-08-25 12:30:27

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